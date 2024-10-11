Стало известно, как обеспечивается развитие сел в России

«В прошлом году по инициативе „Единой России“ финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 млрд рублей. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идут рассмотрения документа в думских комитетах. Наша задача — максимально сохранить финансирование программы», — подчеркнул он.

Одно из определяющих направлений народной программы партии в части развития села — создание и модернизация социальных объектов.

В 2023 году построено и отремонтировано 271 здание домов культуры. По итогам этого года планируется завершить работы еще на 346 объектах. Возводятся медучреждения, в том числе модульные, строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры. С 2019 года полностью реализовано более 700 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов, в том числе в сельской местности и исторических поселениях.

Помимо этого, развивается инициативное бюджетирование. Этот механизм подразумевает участие жителей в распределении средств местных бюджетов для решения локальных вопросов. По итогам 2023 года, таких проектов подано более 30 тыс. по всей стране.

Магистральное направление «Единой России» — поддержка кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их должно появиться более 18 тыс.

«Особое внимание уделяем реализации программ „Земский доктор“ и „Земский учитель“. Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов. Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа „Земский работник культуры“. С предложением запустить эту программу выступила наша партия», — отметил врио секретаря Генсовета.

Реализуются и другие меры. В частности, по инициативе партии расширена доступность лекарств на селе за счет их продажи в медицинских организациях, расположенных в сельских населённых пунктах, если там отсутствуют стационарные аптеки.

«Инвестиционные кредиты, которые выдавались с 2015 года, возвращаются до сих пор. В регионах такую поддержку получали знаковые сельскохозяйственные проекты. В связи с ростом ключевой ставки и принятием нормативных изменений предложил министерству проанализировать этот блок поддержки, чтобы не допустить банкротства инвесторов. Также считаю важным сохранить поддержку малых форм хозяйствования АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью», — добавил Якушев.

По словам Сенатора Совета Федерации от Московской области, Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных, агропромышленный комплекс — один самых динамично развивающихся секторов экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность и лидерские позиции России и Подмосковья, в частности, на мировом продовольственном рынке.

«В Московской области почти 6 тысяч сельских населённых пунктов, где проживают большое число работников агропромышленного комплекса, наши фермеры, которые демонстрируют значительные результаты. В Подмосковье реализуется большая программа по ремонту образовательных учреждений, ФАПов, появляются новые спортивные объекты. Это важно для повышения качества жизни селян», — заключил Двойных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.