Стало известно, как Новый Уренгой будет развиваться в 2026 году

В 2026 году к юбилею Нового Уренгоя откроют арт-центр «Газ» и «Факел Арену»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с главой Нового Уренгоя Антоном Колодиным. В ходе рабочего мероприятия они обсудили перспективы развития города и намеченные планы на 2026 год. Речь шла в том числе об открытии нового арт-центра «Газ» и «Факел Арены», сообщает «Север-Пресс» .

В ходе встречи обсуждались вопросы строительства и ввода в эксплуатацию важных объектов инфраструктуры, состояние и модернизация дорожной сети, а также оказание поддержки участникам специальной военной операции. Кроме того, состоялось расширенное совещание с участием управленческой команды муниципалитета, где были подведены итоги работы за 2025 год и определены ориентиры на этот год.

Колодин подчеркнул значительный вклад жителей Нового Уренгоя в поддержку участников СВО. С начала проведения спецоперации горожане отправили на передовую свыше 900 тонн гуманитарной помощи. Только в минувшем году объем переданных вещей, продуктов питания и техники составил 210 тонн. Деньги на закупку необходимого оборудования для военнослужащих собираются в рамках благотворительных марафонов под названием «СВОИ», в результате которых в 2025 году собрали 16 млн рублей.

В 2026 году в Новом Уренгое планируется открытие нескольких знаковых объектов, приуроченных к юбилею города. В их числе — детская школа искусств, арт-центр «Газ» и «Факел Арена», которая станет домашней площадкой для местной мини-футбольной команды. Колодин также поделился планами по расширению тренерского состава команды и привлечению новых игроков в молодежный состав. Помимо этого, продолжается строительство новых медицинских учреждений в микрорайонах Коротчаево и Оптимистов, ведется проектирование перинатального центра.

Арктический лицей готовится принять Всероссийскую олимпиаду школьников по физике, а в Новом Уренгое пройдет финал конкурса «Мастер года». Волейбольный клуб «Факел Ямал» в 2026 году отметит 30-летний юбилей.

Город активно развивает спортивную инфраструктуру, открывая новые площадки, парки и велосипедные дорожки. В 2025 году было благоустроено 12 общественных территорий, в том числе площадь Молодежи со светомузыкальным фонтаном, первая очередь «Яха-Парка» и городской пляж.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.