Стало известно, как модельные агентства поднимают миллионы на россиянках

Модельный бизнес в России к концу 2024 года достиг внушительных масштабов — свыше 4800 агентств различного уровня осуществляло свою деятельность по всей стране, и часть из них параллельно обманывала доверчивых девушек. В разговоре с РИАМО эксперт модельной индустрии и основатель HFM Алексей Вербицкий раскрыл мошеннические схемы, которые активно используются для получения прибыли от неопытных моделей.

2024 год отметился резким ростом мошеннических действий в модельной сфере, отмечает Вербицкий. Механизм обмана предельно прост: агентства размещают привлекательные вакансии на популярных платформах HeadHunter и «Авито». После отклика кандидаток приглашают в офис, где опытные менеджеры умело манипулируют их мечтами о карьере модели. Девушкам обещают сотрудничество с известными брендами и съемки для модных журналов, но предварительно навязывают платные услуги — создание портфолио и обучение в модельной школе.

«У модельных агентств, проводящих обучение, нет образовательной лицензии. В роли „мастеров“ моделинга выступает не пойми кто. Агентства обещают работу, но, по факту, они не дают съемки девушкам, их цель — продать портфолио и модельную школу», — прокомментировал Алексей Вербицкий.

Эксперт неоднократно пытался привлечь внимание общества к проблеме необоснованных платежей модельным агентствам. По его словам, агентства часто нанимают бюджетных фотографов за три тысячи рублей, но при этом взимают с начинающих моделей от 10 до 80 тысяч рублей за создание портфолио, оставляя существенную прибыль себе после оплаты услуг фотографа.

Мечтая о карьере в известных модных домах, таких как Dior и Chanel, молодые девушки готовы идти на любые финансовые жертвы. Они берут кредиты, оплачивают услуги фотографов и обучение у так называемых профессионалов. При этом многие подписывают контракты, не вчитываясь в условия, где отсутствуют какие-либо гарантии последующего трудоустройства со стороны модельных школ.

«Модельные агентства не могут гарантировать модели большое количество съемок. В этом бизнесе многое зависит от заказчиков, кому нужны модели. Чаще модельные агентства не занимаются продвижением моделей, им проще продавать портфолио и модельную школу», — подвел итог Вербицкий.

Эксперт предупредил об уловках модельных агентств, зарабатывающих миллионы на доверчивых девушках. Чтобы не попасться на обман, главное — заранее изучить, где именно проходят кастинги, почитать отзывы в интернете. Во время общения в офисе с менеджерами необходимо контролировать эмоции: не подписывать никакие документы, не бежать в банки за кредитами в погоне за мечтой. Также при первом общении с менеджером должна насторожить просьба приехать в офис сразу с паспортом.