Стало известно, как иранцы живут в Тегеране на фоне войны

Несмотря на войну на Ближнем Востоке и санкции, жизнь в Иране продолжается: работают рынки, строится атомная станция в Бушере, а в Тегеране сохраняется крупная еврейская община, сообщает «Вечерняя Москва» .

Иран живет в условиях жестких религиозных правил и экономического давления. Инфляция в 2025 году достигла 45 процентов, ранее ВВП рос на 4 процента ежегодно. Бензин стоит около 4 рублей за литр. Массовые волнения из-за падения риала власти связывали с санкциями США.

Россия остается ключевым партнером в атомной энергетике. В Бушере работает первая в исламском мире АЭС, построенная при участии РФ: первый энергоблок запущен в 2013 году, строятся второй и третий. В городе живут около трех тысяч русскоязычных специалистов. Обучение в школе ведется по российской программе, действует культурный центр.

Николаевский собор в Тегеране с 1995 года относится к Московской патриархии. Архимандрит Александр (Заркешев) окормляет несколько приходов, открыл странноприимный дом и добился сохранения русского кладбища.

Иран остается единственной страной, где в парламенте закреплено место за еврейской общиной. В стране проживает около 30 тысяч евреев, действует 40 синагог. Отношения внутри общества противоречивы: при строгом «сухом законе» алкоголь продают подпольно, а частная жизнь заметно свободнее официальных норм.

