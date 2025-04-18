Стало известно, как долго работодатель готов ждать решение соискателя

Половина российских работодателей готова пытаться выйти с соискателем на связь в течение 2-3 дней, прежде чем потерять к нему интерес, сообщили РИАМО в пресс-службе облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

В опросе, который проходил с 7 по 31 марта, приняли участие 665 российских работодателей. Так, 50% респондентов готовы ждать 2-3 дня, а затем рассматривать других кандидатов. В то же время 25% работодателей дают кандидату до недели на это решение, а 13% считают достаточным всего 1 день.

Лишь 9% опрошенных готовы ждать ответа соискателя до закрытия вакансии. Это подтверждает, что скорость коммуникации важна при подборе персонала.

Предпочтения кандидатов в общении зависят от их профессии и места жительства. Так, 26% работодателей отметили, что «белые воротнички» чаще отвечают на текстовые сообщения, а «синие воротнички» (рабочие) — на звонки (22%). Также 25% респондентов считают, что жители крупных городов предпочитают текстовые сообщения, а 19% опрошенных — звонки в малых городах.

«Дефицит кадров вынуждает работодателей становиться все более гибкими и подстраиваться под ожидания кандидатов. Причем это касается не только скорости отклика, но и каналов связи. <…> Умение быстро адаптироваться к этим изменениям — залог успешного найма», — сказала директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

В условиях конкуренции многие кандидаты стараются оперативно принимать решение. Эффективный подбор персонала — двусторонний процесс: работодатели должны учитывать запросы соискателей, а соискатели проявлять инициативу и готовность к диалогу. Успех зависит от взаимопонимания и вовлеченности обеих сторон.