Стало известно, готовы ли россиянки показывать свою жизнь в соцсетях в 2026 году

Согласно исследованию, проведенному аналитиками ювелирной компании SOKOLOV, в котором приняли участие более 1250 женщин, главным обещанием, связанным с собой и внешностью на 2026 год, является более частое размещение личных фотографий и видео в соцсетях — этот вариант выбрали 43% респонденток. Результаты опроса есть в распоряжении РИАМО.

В тройку лидеров вошли также намерения чаще приобретать косметику, одежду и разные аксессуары (27%), а также участницы опроса говорили о планах перейти на здоровое питание в наступающем году (24%).

По сравнению с 2024 годом, доля женщин, твердо намеренных внести изменения в свою внешность и самоощущение, уменьшилась на 5%. В конце 2025 года только 37% опрошенных россиянок ставят перед собой цели, касающиеся преображения и отношения к себе. Среди тех, кто дает себе обещания, только половина уверена в успехе: 24% заявили о своей «очень решительной» настроенности, а 33% планируют подойти к новым целям «скорее решительно». Ради существенных улучшений во внешнем виде половина (51%) участниц опроса готова тратить на косметику и уходовые процедуры до 10 тысяч рублей ежемесячно в 2026 году, а 36% — от 10 до 20 тысяч рублей.

Подавляющее большинство опрошенных (62%) рассматривает Новый год как шанс начать все заново. Участницам опроса было предложено оценить, насколько сильно они хотят изменить свою внешность в 2026 году по шкале от 1 до 10, где 1 — отсутствие необходимости в изменениях, а 10 — острая потребность в них. Каждая четвертая опрошенная оценила необходимость на 4 из 10 (23,7%). Каждая пятая (19,90%) — на 7 из 10, а 12,60% — на 5 из 10.

Наиболее мотивированы на внешние преображения жительницы Перми, 30% опрошенных оценили свои стремления на 8 баллов и выше, Ростова (26%) и Омска (25%). Москва входит в четверку городов, где в новом году женщины наиболее активно будут работать над собой (19%).

Каждая пятая опрошенная будет следить за тем, как ее подруги выполняют данные себе новогодние обещания. Половина из них призналась, что будет завидовать, если подруга успешно выполнит свое обещание, 30% будут поддерживать подругу в ее начинаниях, а каждой пятой будет безразлично.

