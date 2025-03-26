Стало известно, где в России появятся комплексные объекты обращения с ТКО

Российское правительство выпустило распоряжение, призванное ускорить процесс создания 36 комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью почти 5 миллионов тонн в год, сообщает пресс-служба ППК РЭО.

Данный документ позволит 19 регионам в кратчайшие сроки завершить предынвестиционный этап проектов и удовлетворить потребности в мощностях для обработки и утилизации отходов. Российский экологический оператор (РЭО) обеспечит льготное финансирование проектов. Генеральный директор компании Денис Буцаев выразил благодарность правительству и вице-премьеру Дмитрию Патрушеву за беспрецедентную поддержку, направленную на достижение общенациональных целей.

Он отметил, что правительством Российской Федерации утвержден указ, который позволит ускорить заключение концессионных соглашений.

«В документе говорится о 19 субъектах, в которых построят 36 объектов ТКО общей мощностью обработки 5 млн тонн, утилизации 2,103 млн тонн, размещения 3,765 млн тонн. При реализации проектов субъектами РФ, указанными в распоряжении, будет практически полностью обеспечено достижение показателей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, установленных Указом президента РФ от 7 мая 2024 № 309», — добавил Буцаев.

Глава РЭО также уточнил, что распоряжение было принято в связи со сложностями ведения инвестиционной деятельности в отдельных регионах страны, например — на удаленных территориях и в арктической зоне, а также отсутствием инвесторов, готовых к долгосрочным частным инвестициям в проекты, и с затянутыми сроками проведения конкурсных процедур и заключения концессионных соглашений, которые превышают 12 месяцев, что приводит к удорожанию стоимости проектов.

Согласно распоряжению № 649-р от 20 марта 2025 года, регионы смогут заключать концессионные соглашения без проведения конкурса с организациями, включенными в перечень. Обязательным участником таких организаций будет РЭО, который также предоставит льготное финансирование проектам. Участие Российского экологического оператора гарантирует контроль за целевым использованием средств и соблюдением сроков создания новой инфраструктуры для обращения с ТКО.

В список вошли 19 регионов, в которых до 2030 года планируется построить 36 объектов обращения с ТКО. Среди них Приморский, Алтайский, Красноярский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская и Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, а также Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Коми.

Действие распоряжения распространяется на проекты по созданию и модернизации объектов для обработки, накопления, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие».

Аналогичный механизм заключения концессий без проведения торгов уже используется при реализации концессионных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) и общеобразовательных организаций.