Стало известно, где москвичи ремонтируют мягкую мебель

Фабрика по ремонту мебели Bkremont работает с 2008 года и за это время заслужила безупречную репутацию. Клиенты не только возвращаются снова, но и рекомендуют мастеров своим друзьям и родным.

Почему среди множества мастерских стоит выбрать именно Bkremont?

Опыт и профессионализм. За 17 лет фабрика освоила все виды ремонта — от замены одной пружины до полной реставрации антикварных гарнитуров. Собственное производство в Москве, современное оборудование и мастера высшего класса — гарантия отличного результата.

Выезд специалиста на дом. Не нужно везти мебель через весь город — мастер приедет сам, оценит повреждения и предложит варианты ремонта.

Строгий контроль качества. Каждая отреставрированная вещь проходит проверку в отделе качества. Брака нет — только безупречный результат.

Доступные цены. Высокое качество не означает заоблачные расценки. Bkremont предлагает разумные цены, которые не опустошат ваш бюджет.