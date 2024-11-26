Стало известно, что такое игропрактики в корпоративном секторе

Игропрактика — стремительно развивающееся направление в России, применяющее игровые методы в образовании, психологии и социальной работе. Специалисты, такие как Алиса Решетникова, психолог, номинант Премии крупнейшего международного сообщества «Лучшая ведущая игры», и Юлия Тишина, главный бизнес-тренер корпоративного университета Московского транспорта, игропрактик Уралсиб банка, отметили многообразие игровых подходов: от психологических и коучинговых игр до бизнес-симуляций и даже психотерапевтических методик, используемых для обучения, например, ПДД, сообщает RuNews24.ru.

Игропрактика может применяться в корпоративном секторе для развития как «жестких» (hard skills), так и «мягких» (soft skills) навыков сотрудников. Юлия Тишина подчеркнула растущий интерес компаний к бизнес-играм как альтернативе традиционным тренингам.

Исследования показывают, что лишь 15% успеха работника зависит от технических знаний, остальные 85% — от soft skills (коммуникация, командная работа, лидерство и т. д.). Бизнес-игры позволяют сотрудникам отработать теоретические знания на практике в безопасной среде, моделируя реальные ситуации и получая мгновенную обратную связь.

«Они предоставляют возможность проживать реальные ситуации, принимать решения и видеть непосредственные результаты своих действий», — отметила Тишина.

Сейчас разрабатываются стандарты игропрактики, проводятся фестивали и форумы, превращающиеся в значимые бизнес-события под руководством Светланы Сагезы.