Стало известно, что россияне чаще всего заказывают из-за рубежа

В 2024 году москвичи, петербуржцы и екатеринбуржцы активно покупали премиальную электронику, одежду, обувь и парфюм за границей. Однако, как показало исследование CDEK.Shopping, в регионах наблюдаются совершенно иные предпочтения, сообщает «Газета.ru» .

На юге России особенно востребованы товары для дома, детей и спорта. В Ростове-на-Дону на крупную бытовую технику пришлась 12,7% заказов, а в Краснодаре популярностью пользовались товары для йоги (11,8%) и детская одежда (10%). Также выделилось Одинцово, где 15% заказов на детские товары составили коляски зарубежных брендов.

Мурманск известен высоким спросом на клавишные инструменты — 10,8% зарубежных покупок пришлись именно на эту категорию. В Петропавловске-Камчатском преобладает интерес к гитарам — 15,3% заказов на музыкальные инструменты.

Невинномысск стал лидером по заказам на мотоциклы и мототовары, составивших 14%. Самара выделилась в категории «товары для взрослых», где 13,3% зарубежных покупок категории «18+» пришлись именно на этот город.