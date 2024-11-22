Стало известно, что можно подарить ребенку на День сына

День сына в России можно отметить в любую дату

День сыновей, отмечаемый 22 или 25 ноября, — относительно новый, но быстро набирающий популярность праздник. Он не имеет единой официальной даты, что позволяет семьям выбирать удобное время для торжества, сообщает «ФедералПресс» .

Аналогичные праздники существуют в разных странах: День мальчиков в Японии (исторически связан с вывешиванием карпов-коинобори), День детей в Бразилии (не имеющий гендерной направленности) и День лангуста в Швеции (с костюмированными мероприятиями).

В России праздник популяризировался с 2021 года, а в Якутии он отмечается с 2017 года как региональный. Традиции Дня сыновей разнообразны: от семейных ужинов и просмотра фильмов до активного отдыха и посещения развлекательных заведений.

Подарки зависят от возраста сыновей: для малышей — игрушки и развивающие игры, для подростков — стильные аксессуары или спортивный инвентарь, для взрослых — практичные и полезные вещи. Главная цель праздника — уделить внимание сыновьям, провести время вместе и подарить им радость, укрепляя семейные связи.