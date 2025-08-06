Стало известно, что как сейчас живут японцы в Хиросиме и Нагасаки после трагедии

В августе 1945 года США сбросили ядерную бомбу на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате тиагедии насчитывают больше 450 тыс жертв. Стало известно, как сейчас живут и вспоминают трагедию местные жители, сообщает «ФедералПресс» .

Отмечается, что в первые годы выжившие после бомбардировки старались скрывать, что они пострадали в трагедии. Тогда они боялись предвзятого отношения, потому что им не предоставляли финансовую помощь и отказывали в медицинском обслуживании. Спустя 12 лет японское правительство утвердило закон, обеспечивающий бесплатное лечение жертв взрыва.

Через несколько лет в Хиросиме и Нагасаки открыли Музей атомных бомбардировок, внутри которого можно увидеть фотографии, сделанные после бомбардировки: разрушенные здания, люди с обезображенными лицами, ожогами. Известно, что в этот музей приезжали бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден, последний сделал запись в книге посетителей, но приносить извинения никто не стал. Рядом с музеем расположили «Атомный купол», украшенный бумажными журавлями, ставшими символом мира.

Также в Японии стали проводить марши за запрет ядерного оружия. Участники говорили о том, что это бесчеловечное неизбирательное оружие. По сей день Япония не делает громких заявлений об использовании ядерного оружия.

«Внезапная блестящая вспышка ударила над моей головой. Она основательно изменила Хиросиму… Сцена, которая потом развивалась, не поддается описанию. Это сущий ад на земле», — поделился один японец своими воспоминаниями.

Стоит отметить, что сейчас Хиросима и Нагасаки стали современными мегаполисами с множеством многоквартирных домов, кофеен, офисов и т. д. Города стали процветать, а в напоминание об ужасающей трагедии в центре Хиросимы остался нетронутый кусочек земли в руинах после взрыва. Известно, что это здание находилось в 160 метрах от эпицентра и устояло только потому, что было спроектировано под угрозой землетрясений.