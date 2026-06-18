Стало известно, что 72% россиян игнорируют звонки с незнакомых номеров

Большинство россиян сбрасывают или не принимают звонки с неизвестных номеров. Люди опасаются мошенников и навязчивой рекламы, сообщает kp.ru .

По данным опроса KP.RU, 72% респондентов не берут трубку, если номер им не знаком. Исключение они делают, когда ждут доставку, ответ от компании, подтверждение записи или заранее заказанный звонок.

«Никогда не разговариваю с незнакомцами, и трубку не беру», — сказала участница опроса.

Еще 27% опрошенных всегда отвечают на входящие. Часть из них делает это по работе, другие боятся пропустить важный звонок. Некоторые отвечают «от скуки», чтобы спорить с рекламщиками и мошенниками.

«Если не жду какую-нибудь доставку, то не отвечаю. В основном, звонят с соцопросами, предлагают медуслуги, мне это все не интересно», — поделился респондент.

Вариант «другое» выбрал 1% участников. Опрос прошел среди подписчиков KP.RU во ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram и Viber. В исследовании участвовали 1,4 тысячи человек, они могли выбрать несколько вариантов ответа.

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