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Стало известно число совершенных коррупционных правонарушений в РФ за 2023 год

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с отчетным докладом , озвучил число совершенных коррупционных правонарушений в России за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Почти 50 тыс. должностных лиц по актам прокурорского реагирования привлечены к дисциплинарной ответственности, более 500 — уволены в связи с утратой доверия.

Наряду с взысканием в казну объектов недвижимости, иного имущества и денежных средств, поступивших на счета должностных лиц, в работу внедрена практика обращения в доход государства цифровой валюты и иных виртуальных активов.

Всего за год судами удовлетворены антикоррупционные иски прокуроров на сумму свыше 400 млрд рублей, значительная часть которой уже взыскана и поступила в бюджет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.