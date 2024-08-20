Стало известно, чем удивит гостей выставка «Москва промышленная. Город будущего»

С 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходит выставка «Москва промышленная. Город будущего». На ней гостям продемонстрируют космические кабели, катушки размером с машину, арт-инсталляции из проводов и многое другое, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что кабельная промышленность столицы является лидером в России. На сегодняшний день она объединяет порядка 20 компаний, в которых трудятся около 3 тыс. специалистов.

«Товары, выпущенные на заводах, используются практически везде — от зданий до морских судов. Так, в рамках выставки гостей познакомят поближе с достижениями и разработками этой отрасли», — сказал Гарбузов.

Арт-объект, который создали кабельные заводы со столичными дизайнерами, стал центром притяжения гостей. На реализацию проекта потребовалось 336 часов.

Предприятие «Спецкабель» представило сверхтонкий, диаметром всего 0,6 мм, оптический кабель. Сверхгибкость и легкий вес позволяют использовать изделие в робототехнике и космонавтике.

Площадка компании «Москабельмет», которая является одним из крупнейших московских кабельных заводов, покажет посетителям кабели для нефтеперерабатывающих заводов и атомных электростанций, а также катушку для намотки кабелей. В 2023 году предприятие вложило 1,2 млрд рублей в производство. Средства направили на комплексное развитие — провели модернизацию инфраструктуры и оборудования, а также открыли новое предприятие.

«Заводы группы активно развиваются, что стало возможным в том числе благодаря колоссальной поддержке столицы. Например, нашей компании присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет получать значительные налоговые преференции», — рассказал генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.

Он отметил, что за счет этого компания направляет сэкономленные деньги на развитие.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, в которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных компаний. Они наращивают производство, внедряют инновации и выпускают различные товары.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, на котором гости и жители столицы могут увидеть главные инновации во всех областях городской жизни. Более чем на 30 площадках проводят образовательные, спортивные, культурные и другие предприятия. Посетители могут узнать о современных достижениях Москвы и увидеть стратегию развития города до 2030 года.

Выставка «Москва промышленная. Город будущего» проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на ней представлены передовые разработки столичного промкомплекса.