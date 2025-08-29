Сталин или Горький: в Волгограде нашли гигантскую отрубленную ногу весом 200 кг

На улице Полины Осипенко в Дзержинском районе Волгограда рабочие откопали гигантскую отрубленную ногу неизвестного человека. Объект нашли при прокладке коммуникаций, это нога из бетона весом 200 кг, сообщает V1.ru .

«Копали экскаватором здесь и на глубине 2 м нашли странный объект. В итоге это оказалась огромная бетонная нога. Все удивились», — сказал рабочий.

Он добавил, что водители останавливались фотографироваться с гигантской ногой. Дальнейшую судьбу находки будет решать генеральный подрядчик.

Скорее всего, это отколовшая часть статуи. В длину бетонный сапог — 110 см. Чтобы поставить его вертикально, понадобились усилия двух крепких мужчин. Еще рабочие откопали металлический цилиндр. Возможно, он вставлялся в полую часть сапога, как крепление.

Известный местный краевед Роман Шкода предположил, что возможно, бетонная нога принадлежать монументу Иосифа Сталина — от памятников главе СССР массово избавлялись после 1960-х годов.

Председатель реготделения ВООПИиК Валерий Котельников отметил, что нога найдена примерно там, где ранее располагался крупный государственный художественный фонд. Там находились мастерские, делали мозаики, скульптуры, памятники. Не все работы после изготовления забирали сразу. Возможно, что просто забытая часть какого-либо монумента.

Как уточнил архитектор-реставратор Сергей Сена, один из памятников Сталину стоял на площади Павших Борцов. Не исключено, что ногу могли вывезти оттуда.

Кроме того, в 2016 году, в районе улицы Полины Осипенко также была обнаружена гигантская голова, похожую на писателя Максима Горького. Но по пропорциям она гораздо меньше, чем найденная нога.