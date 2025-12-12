Стали москвичами: овцебыков с Ямала привезли в столицу

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что в экспозиционном вольере Московского зоопарка теперь можно увидеть овцебыков, прибывших из природного парка «Ингилор». Животные успешно акклиматизировались в Подмосковье в течение года и теперь готовы к встрече с посетителями, сообщает «Север-Пресс» .

«Отправили животных в столицу для того, чтобы обновить генофонд популяции. Обязательно приходите посмотреть на наших красавцев в главный зоосад страны!» — написал губернатор в социальных сетях.

Благодаря стабильному росту численности овцебыков в «Ингилоре», Ямал может делиться ими с ведущими зоопарками России. Подобная практика способствует сохранению этого редкого вида, чьи предки обитали на Земле одновременно с мамонтами.

Ранее нескольких овцебыков отправили в новый зоопарк в Перми, который был открыт по видеосвязи президентом РФ Владимиром Путиным. Там для них подготовлен просторный вольер, а транспортировка тщательно контролируется ветеринарными врачами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.