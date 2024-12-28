Стали известны самые посещаемые тюбинговые горки Подмосковья в ноябре

Тюбинговые горки Подмосковья с начала зимнего сезона посетили более 7,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Тюбинг — зимнее развлечение, которое с каждым годом становится все более популярным. Оно представляет собой спуск на специальной надувной «ватрушке» с горки. «Ватрушки» имеют специальную конструкцию, которая предотвращает переворачивание и обеспечивает устойчивость во время спуска. Катание на санках-ватрушках широко популярно среди любителей активного отдыха. Это развлечение не только для детей, но и для взрослых.

Самые посещаемые тюбинговые горки:

округ Пушкинский, Городской парк культуры и отдыха г. Ивантеевка — более 1,4 тыс. человек;

Долгопрудный, Центральный парк — более 1,25 тыс. человек;

Котельники, Кузьминский лесопарк — более 1,24 тыс. человек;

Полный список всех тюбинговых горок Подмосковья можно посмотреть на сайте министерства благоустройства.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.