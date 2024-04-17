Стали известны самые посещаемые карусели в Подмосковье за прошедшую неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 8 по 14 апреля. За прошедшую неделю карусели посетили 14,87 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

Домодедово, — более 3 300 человек;

Чехов — более 3 000 человек;

Одинцово — более 2 900 человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.