Стали известны самые перспективные рабочие специальности – 2026

Рабочие профессии по-прежнему востребованы, дефицит на рынке сохранился, однако изменился структурно. Если ранее говорили о тотальном дефиците всех рабочих специальностей, сейчас скорректирован рынок рабочих низкой квалификации (операторы линии, сотрудники складов). Самые перспективные рабочие профессии — специальности, связанные с радиоэлектронным оборудованием. Об этом РИАМО сообщила руководитель отдела массового подбора «Адвирос» Любовь Смирнова.

«Практически не встречается ни крайне высоких зарплатных ожиданий, ни критически низких предлагаемых зарплат. Рынок рабочих специальностей невысокой квалификации находится в относительном равновесии», — сказала Смирнова.

Ситуация с высококвалифицированным рабочим персоналом по-прежнему сложная. Каждая компания, находясь в поиске узких специалистов, по-разному решает проблему. Один из клиентов, производитель уникальных компонентов для АЭС, отказался от практики поиска нужных специалистов и полностью перешел на практику ученичества и наставничества. Кандидаты с профильным образованием приобретают специальные знания в процессе работы.

Плюсом рабочих специальностей является высокая востребованность на рынке, гибкий взгляд работодателей на частые смены работы, достаточно высокий уровень дохода, особенно с учетом спецусловий труда и переработок. Минусом может стать застревание специалиста в рамках определенных задач, особенно если их выполнение требует физических усилий. С возрастом нагрузка ощущается тяжелее, и кандидат должен быть готов к тому, что по медицинским показаниям он может быть признан непригодным к работе. Рабочим не стоит пренебрегать планированием карьеры, нужно постоянно приобретать и оттачивать все более сложные навыки. Общий минус для рабочих специальностей — работа в ночные смены. Если кандидат к ним категорически не готов, круг поиска сильно сужается.

Востребованные специалисты

«Сварщики высокой квалификации способны выходить на доход в разы выше среднерыночной зарплаты рабочих. Токари, шлифовщики, наладчики — в меньшей степени, но в этой среде переход на новый разряд существенно влияет на доход. И, конечно, программисты ЧПУ — здесь уровень зарплаты сопоставим с доходом топ-менеджеров», — отметила эксперт.

В Санкт-Петербурге, например, особая «боль» — это электромонтажники, электротехники, то есть все, кто связан с электрикой производств. Это узкая категория персонала, которая хорошо понимает свою востребованность, редко меняет работу и диктует свои правила.

«Самые перспективные рабочие профессии — специальности, связанные с радиоэлектронным оборудованием. Пока спрос на них „точечный“, однако есть тенденция к росту. Я бы порекомендовала молодым специалистам обратить внимание на производства, связанные с энергетикой, точной механикой и оптикой. Здесь уже в ближайшей перспективе будет острая потребность в персонале», — добавила Смирнова.

