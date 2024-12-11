Стали известны подробности о востребованности рабочих специальностей в России

Документальный фильм LIFE doc «Рабочий класс» рассказывает о возможностях выпускников колледжей и современном среднем профессиональном образовании. Премьера состоялась в кинотеатре Музея Москвы.

Основой фильма стала реальная история студента самого крупного московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР) Максима Горшкова. Он обучается на факультете химических технологий и попадает на Московский НПЗ на производственную практику.

Московский колледж № 26 и МНПЗ ведут системное сотрудничество — преподаватели получают методологическую поддержку, а студенты проходят производственную практику на предприятии.

Перспективы для студентов

Фото - © Кадр из документального фильма LIFE doc «Рабочий класс»

По словам советника министра правительства Москвы, руководителя пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Полины Павловой, на сегодняшний день в секторе производства выпускников и студентов колледжей нанимают крайне охотно.

«В целом в московской промышленности сегодня работают более 750 тысяч человек, то есть каждый 9-й житель столицы», — сказала Павлова.

Она подчеркнула, что показанная в фильме LIFE doc связка колледжа и Московского НПЗ является прекрасным примером и готовым карьерным треком для желающих получить образование и реализовать себя в по-настоящему востребованных профессиях.

Задачи фильмов LIFE doc

Фото - © Кадр из документального фильма LIFE doc «Рабочий класс»

«Создавая этот материал, мы увидели, какие замотивированные, активные, любознательные и творческие студенты учатся сейчас в колледжах и какие возможности открываются перед ними после получения образования. На примере Московского НПЗ мы показали, что работать на современном промышленном предприятии перспективно и интересно», — отметила руководитель отдела специальных проектов и документальных фильмов LIFE doc Ольга Воронянская.

Она выразила надежду, что фильмом «Рабочий класс» проект многих вдохновит и сподвигнет не бояться идти в колледжи и устраиваться работать на предприятия.

«Для меня было очень ответственно и интересно, еще учась в колледже, попасть на такой современный завод и начать работу на новом оборудовании в компании настоящих профессионалов, отзывчивых и внимательных. Я благодарю своих наставников в колледже 26 КАДР и на Московском НПЗ за то, что дали мне возможность реализовать себя», — поделился студент колледжа 26 КАДР, герой фильма Максим Горшков.

Заинтересованность Московского НПЗ в кадрах

Фото - © Кадр из документального фильма LIFE doc «Рабочий класс»

Атмосферу Московского НПЗ, переданную в фильме, отметила заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.

«В фильме „Рабочий класс“ с точностью передана атмосфера Московского НПЗ, где заинтересованы в специалистах с профильным образованием: операторах технологических установок, лаборантах, механиках, мастерах по обслуживанию, ремонту и эксплуатации оборудования», — рассказала Косогорова.

Она добавила, что сейчас на НПЗ созданы лучшие условия для их трудоустройства — развитая инфраструктура и собственный учебный центр для подготовки.