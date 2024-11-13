Стали известны подробности о бунте солдат в Новосибирской области

В Коченево в Новосибирской области группа военнослужащих устроила беспорядки в своей части и потом сбежала. Появились новые факты об инциденте, сообщает «Царьград» .

По информации телеграм-канала Baza, перед побегом солдаты разгуливали по казарме, разбивали окна и повредили доску почета. Один из них прокомментировал свои действия, заявив: «Смотрите, здесь происходит бунт».

Семь из сбежавших солдат уже задержаны, а трое находятся в розыске. Предполагается, что они могли направиться в Кемеровскую область.

Также стали известны имена беглецов. Все они родом из различных регионов страны. Пятеро из них прибыли из Краснодарского края, один — из Новосибирской области, и еще один — из Томской области. Возраст сбежавших составляет от 19 до 44 лет.

Также люди рассказали о дезертирах: «все в наколках, зубов нет». Одна из жительниц заявила, что они успели изнасиловать уже пятерых девушек.