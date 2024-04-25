Стали известны планы по благоустройству запада Москвы на 2024 год

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что в Западном административном округе в 2024 году намерены обновить крупные общественные пространства. Кроме того, планируется открыть свежие игровые зоны для детей и обустроить спортивные кластеры, сообщает «Вечерняя Москва».

Градоначальник рассказал, что работы по обновлению пространств пройдут в районах Фили-Кунцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Крылатское и Тропарево-Никулино.

Планируется уделить внимание и спортивным объектам на западе Москвы — обустроить памп-трек, скейт-парк с трамплинами и площадку с бетонным боулом в Ново-Переделкине.

А в Очаково-Матвеевском пройдут работы по облагораживанию долины реки Навершки. Около ЖК на Очаковском шоссе есть пустующая зеленая зона, где разместят новую инфраструктуру для воркаута и детскую игровую зону в экостиле.