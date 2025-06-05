Стали известны первые результаты ЕГЭ в Подмосковье

В Подмосковье стали известны итоги ЕГЭ по истории, литературе и химии

В Московской области стали известны итоги ЕГЭ по истории, литературе и химии. Эти предметы не пользуются высоким спросом у выпускников, поэтому участников было немного. Тем не менее уже известны имена первых стобалльников, сообщает «Царьград» .

Арина Золотухина, ученица гуманитарного класса Лицея «Дубна», заработала 100 баллов на экзамене по литературе. В будущем она планирует связать себя с филологией и лингвистикой. Также девушка пишет стихи.

Иван Шапкин, выпускник школы № 3 города Руза, получил максимальный балл за экзамен по химии. Пока не сообщается, куда он намерен поступать, но на снимке в блоге главы округа Александра Горбылева выпускник держит гитару.

Информация о результатах основных ЕГЭ — обязательной аттестации по русскому языку и математике — станет доступна на следующей неделе.

Результаты экзамена по математике будут обнародованы в понедельник, 9 июня, по русскому языку — в воскресенье, 15 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.