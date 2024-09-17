Стали известны новые правила для онлайн-собраний собственников на госуслугах

Правительство РФ одобрило проект поправок, направленных на усовершенствование процедуры проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах (МКД). Теперь жильцы смогут активно участвовать в обсуждениях и голосовать за ключевые вопросы через портал «Госуслуги», что сделает процесс более удобным и прозрачным. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На заседании правительства в начале сентября был рассмотрен проект поправок, который предлагает введение единой формы подачи предложений по повестке дня и проведения собраний собственников. Согласно новым правилам, в статьях 44–47 ЖК РФ будут установлены нормы, позволяющие участникам собраний использовать «Госуслуги» наравне с другими системами, такими как ГИС ЖКХ.

Основная цель нововведений — борьба с подделкой протоколов общих собраний. В протоколах теперь будут указываться детализированные данные об администраторах собраний, что усилит контроль и снизит риски фальсификаций. Ранее, для борьбы с подделкой протоколов, был принят Федеральный закон № 441-ФЗ, который обязывает проводить идентификацию администраторов онлайн-собраний через информационные системы.

В протоколе общего собрания должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место постоянного проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты администратора собрания — физического лица;

если администратором выступает юридическое лицо, то указываются данные о компании: наименование и организационно-правовая форма, почтовый адрес, контактный телефон и сайт.

«Эти изменения позволят сделать процесс проведения общих собраний прозрачнее и безопаснее для всех участников. Использование портала „Госуслуги“ — это шаг к более активному вовлечению собственников в управление многоквартирными домами. Теперь они могут напрямую влиять на важные решения через удобную и защищенную платформу», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Собственники помещений получат возможность не только направлять предложения по повестке дня, но и голосовать онлайн по важным вопросам, что значительно упростит процесс принятия решений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.