Стали известны места для всесезонных прогулок на свежем воздухе в Подмосков

Названы места для всесезонных прогулок на свежем воздухе. Одними из таких мест являются лесопарки. С 2021 года в Подмосковье реализуется программа «Парки в лесу», целью которой является комплексное развитие лесопарковых зон. Основная особенность благоустройства лесных зон — это минимальное вмешательство в природу, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду. При создании зон отдыха применяются преимущественно экологичные материалы, для дорожек — гранитный отсев, деревянные настилы, скамейки и урны — из дерева. Благоустройство лесопарка направлено на раскрытие рекреационного потенциала лесной территории для обеспечения возможностей комфортного пребывания.

Например на территории Павловской Слободы в Истре был создан лесопарк «Шишкин лес». В результате благоустройства в нем появились удобные дорожки для прогулок, велодорожки, спортивная и детская площадки, пункт проката спортивного оборудования и многое другое. Лесопарк уже стал одним из любимых мест отдыха для местных жителей и гостей Подмосковья. В Балашихе благоустроили «Ольгинский лесопарк». Территория порядка 71 гектар с 3-километровой лыжной трассой и более чем 10 километрами пешеходных дорожек. Для удобства гостей оборудована парковка на 70 машиномест. На территории парка работает современная система уличного освещения и видеонаблюдения. Создана детская игровая зона и зоны для выгула домашних питомцев. Любителям спорта доступны футбольное поле с искусственным газоном и воркаут-зона. Также здесь была обустроена отдельная тренажерная площадка.

Ольгинский лесопарк служит, как транзитной, так и прогулочной зоной для жителей округа, предлагая каждому возможность насладиться природой и новыми возможностями для отдыха и досуга.

В Ленинском городском округе в рамках проекта благоустройства на территории лесопарка «Высота» созданы прогулочные дорожки, оборудованные системами освещения и видеонаблюдения, а в части, примыкающей к оврагу, можно прогуляться по тропе из настила и посетить смотровую площадку. Со стороны проспекта Ленинского Комсомола установлены входная группа и туалетный модуль. В лесопарке предусмотрено место для прогулок с домашними питомцами. Для маленьких посетителей обустроена детская игровая площадка и спортивная зона. Лесопарк стал комфортным и безопасным местом для прогулок в любое время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.