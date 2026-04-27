Стали известны итоги турнира по «Миру танков» в честь «Диктанта Победы»

«Мы вместе с партией „Единая Россия“ стараемся сделать формат участия более современным, привлекательным, поскольку основная аудитория диктанта — это все-таки молодежь. Видим, что киберспортивный турнир по „Миру танков“ вызвал большой интерес. И, как я уже сказал, молодые ребята вышли в финал, пожелаем им успехов, удачи. Мне кажется, что этот игровой инструмент нужно развивать. Может быть, нам нужно подумать о проведении отдельного конкурса среди российских разработчиков игр на эту тему», — сказал журналистам президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Он добавил, что компания обсудит это вместе с партнерами и даст возможность победителям создать такие игровые решения.

Турнир по «Миру танков»

Организаторами киберспортивного события и «Диктанта Победы» выступили ПАО «Ростелеком», политическая партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество, игровая студия «Леста», Агентство креативных индустрий и фонд «Сколково».

Отборочные матчи проходили с 16 марта до 5 апреля 2026 года. Финал турнира состоялся 24 апреля в офлайн-формате в Музее Победы на Поклонной горе.

По итогам турнира первое место занял Максим Быков из Пермского края, второе — Александр Павлов из Твери и третье — Даниил Урсегов из Удмуртской республики.

«Сегодня знаменательный день, потому что получилось объединить киберспорт с Международной акцией „Диктант Победы“. Нам удалось совместить современные технологии и историческую память и дать возможность игровой аудитории посмотреть на историю под новым, свежим углом. В нашем турнире приняли участие 65 тысяч, в финал вышли 14. Они не только сразились в игре, но и написали сам диктант», — рассказал директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

Победители турнира станут зрителями парада Победы на Красной площади в 2027 году, остальные финалисты получили призы от партнеров, в том числе игровое золото «Мира танков» и промокоды от платформы «Игры Ростелеком».

«Такого погружения в игровой сегмент раньше не было. Мы нашли такой прекрасный конгломерат партнеров. Главный из них — ПАО „Ростелеком“, с которым мы делаем „Диктант Победы“ уже восемь лет подряд. Признательны и „Лесте“, Агентству креативных индустрий и „Сколково“. В игру „Мир танков“ играют отцы и дети. Здорово, что есть такое увлечение, потому что в танковых сражениях нам нет равных и не было», — отметил руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

Сидякин отметил, что около 70% участников «Диктанта Победы» — это все-таки молодые люди. А значит, такие инициативы вызывают искренний интерес у подрастающего поколения.

«Сейчас аудитория кибертурниров вдвое превышает „Формулу-1“, и уступает лишь чемпионату мира по футболу. Мне кажется, что за кибертурнирами будущее, а объединить „Диктант Победы“ и кибертурнир — это фантастическая идея. Как только с этой мыслью пришли коллеги, мы сразу решили поддержать их», — сказала журналистам руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Участник турнира из города Могилева в Беларуси Александр Моргунов рассказал, что увлекся «Миром танков» весьма простым способом. Однажды он зашел в гости к другу, у которого отец играл в «Танки», и посмотрел, как он сыграл пару боев. Так юноша втянулся в эту киберспортивную дисциплину.

«Начал играть и втянулся. Параллельно вырос интерес к истории Великой Отечественной войны. Начал смотреть фильмы и ролики по этой теме, читать книги», — рассказал о своем погружении в историю Моргунов.

Он отметил, что очень важным качеством для киберспортсмена является скорость реакции, дисциплинированность и острота мышления.

Другой участник турнира Александр Павлов рассказал, что его отец тоже любит играть в «Танки». Глядя на него, молодой человек заинтересовался виртуальными сражениями бронетехники.

«Наверное, мне просто нравятся сами танки и военная тематика. И это одна из самых реалистичных игр про танковые бои. Исторические элементы, сами модели танков КВ-1, Т-34 в игре полностью идентичны настоящим моделям», — ответил Павлов журналистам на вопрос о том, почему он выбрал именно «Мир танков».

«Диктант Победы»

«В прошлом году в написании диктанта приняли участие представители 97 стран мира. То есть он приобрел по-настоящему международный размах. Это не просто диктант, а наш ответ на попытки фальсифицировать историю, представить ее в свете, в котором она не имеет объективных подтверждений. Для нас, россиян, главным праздником является День Победы. Потому что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Это подвиг нашей страны, поэтому никто его у нас не отнимет! А „Диктант Победы“ — это мероприятие, которое помогает проверить свои знания и органично вовлечь в обсуждение нашей истории», — сказал журналистам Сидякин.

Он отметил, что акция «Диктант Победы» становится популярнее год от года. В этом году он проходил почти на 38 тыс. площадок. Сидякин добавил, что среди них была Международная космическая станция, место приземления космонавта Юрия Гагарина в Саратовской области и даже несколько авиарейсов.

