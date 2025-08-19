Стали известны итоги чемпионата по профмастерству среди бойцов СВО «Абилимпикс»

С 25 по 29 июля в Казани прошел первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Республики Татарстан.

Основная цель чемпионата — обеспечение комплексной реабилитации участников СВО, имеющих инвалидность, оказать содействие ветеранам СВО в профориентации, освоении новых профессий и специальностей, позволяющих реализовать себя в качестве предпринимателя, самозанятого или успешно трудоустроиться на открытом рынке труда.

В чемпионате приняли участие более 400 человек, включая экспертов и сопровождающих, из них: 233 участника из 78 субъектов РФ, 84 эксперта из 22 субъектов РФ, более 100 сопровождающих.

Соревнования проводились по следующим компетенциям: