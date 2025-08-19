Стали известны итоги чемпионата по профмастерству среди бойцов СВО «Абилимпикс»
С 25 по 29 июля в Казани прошел первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Республики Татарстан.
Основная цель чемпионата — обеспечение комплексной реабилитации участников СВО, имеющих инвалидность, оказать содействие ветеранам СВО в профориентации, освоении новых профессий и специальностей, позволяющих реализовать себя в качестве предпринимателя, самозанятого или успешно трудоустроиться на открытом рынке труда.
В чемпионате приняли участие более 400 человек, включая экспертов и сопровождающих, из них: 233 участника из 78 субъектов РФ, 84 эксперта из 22 субъектов РФ, более 100 сопровождающих.
Соревнования проводились по следующим компетенциям:
- веб-разработка (программирование);
- оператор БПЛА;
- фотограф;
- ремонт и обслуживание автомобилей;
- резьба по дереву;
- исполнительское мастерство (вокал);
- массажист;
- поварское дело;
- промышленная робототехника;
- сбор, разбор электрооборудования;
- сварочные технологии;
- слесарное дело;
- столярное дело;
- электромонтаж;
- токарные работы на станках ЧПУ.