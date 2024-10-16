Стали известны имена победителей конкурса «Молодой правозащитник Подмосковья»

Аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области совместно с молодежным советом провели конкурс на лучшего молодого правозащитника Подмосковья. В нем приняли участие молодые люди, проявившие себя в общественной деятельности в сфере защиты прав и свобод человека на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

«Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше молодых людей к участию в правозащитной деятельности. Это одна из целей конкурса, а для наших участников — это шанс заявить о себе, развить свои навыки в области защиты прав и свобод человека и внести свой вклад в повышение правовой грамотности населения», — сказала Фаевская.

Конкурс под девизом «Молодость на страже прав!» проходил в два этапа. На заключительном этапе финалисты представили конкурсной комиссии презентации своей правозащитной деятельности.

В итоге победителями и призерами стали:

Сафин Ильнур, председатель молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Реутов, заведующий структурным подразделением МАУ «Центр культуры и искусств» — 1 место;

Мамедли Эльтуран, сотрудник МКУ городского округа Химки «Управление молодежной политики и территориального развития» — 2 место;

Казанкова Екатерина, студентка Коломенского института (филиала) федерального ГАОУ высшего образования «Московский политехнический университет» — 3 место.

Все конкурсанты оказались достойными молодыми правозащитниками, которые уже несколько лет помогают людям защищать и восстанавливать свои права.

Например, победитель конкурса Сафин Ильнур, будучи членом Общественной наблюдательной комиссии Московской области (ОНК МО), активно осуществлял контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.

Смыслом своей деятельности Ильнур считает, в том числе, уменьшение жалоб со стороны осужденных и выстраивание конструктивного диалога с органами власти и ведомствами.

Победителю и призерам конкурса будут вручены дипломы и памятные призы уполномоченным в торжественной обстановке на церемонии награждения в день, приуроченный к празднованию Международного дня защиты прав человека 10 декабря.

С распоряжением об объявлении победителей можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.