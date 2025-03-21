Стали известны даты проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства в Подмосковье

Основное событие года в сфере занятости — Всероссийская ярмарка труда «Работа России. Время возможностей», будет разделено на два этапа: региональный пройдет с 16 по 18 апреля, федеральный — с 25 по 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства в регионе станет единой площадкой для взаимодействия работодателей, соискателей и студентов. Отмечу, что только в прошлом году почти 18 тыс. жителей стали участниками этого масштабного события. Уже через месяц на региональном этапе свои вакансии представят более чем 150 ведущих работодателей нашего Подмосковья», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Жители смогут посетить пять основных площадок в Ступино, Подольске, Ногинске, Котельниках и Орехово-Зуево. Для тех, кто не сможет лично посетить очные мероприятия, будет проведен удобный онлайн-формат, который доступен из любой точки Московской области.

Соискателей ждет разнообразный выбор актуальных вакансий в различных сферах деятельности. Например, «Керама Марацци», «Россети Московский регион», «МОСТРАНСАВТО», ПАО ВТБ, Альфа-банк, Группа Компаний «ДАФ» и другие. Помимо вакансий, гостей мероприятия ждут мастер-классы, тренинги, круглые столы и лекции.

Более подробная информация о месте и времени проведения будет размещена в Телеграмм-канале министерства социального развития Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.