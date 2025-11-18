Стала известна судьба Lada Kalina Владимира Путина

сегодня в 03:01

История автомобиля Lada Kalina, на котором Владимир Путин совершил автопробег по дальневосточной трассе в 2010 году, получила неожиданное продолжение, сообщает kp.ru .

Как рассказал министр транспорта Андрей Никитин, после того как Путин подарил машину одному из рабочих, автомобиль более 15 лет находился в эксплуатации, сменив нескольких владельцев.

В конечном итоге транспортное средство было выкуплено сибирскими дорожниками, превратившись в своеобразный талисман качественного дорожного строительства.

В августе 2010 года тогда еще премьер-министр лично протестировал новый участок федеральной трассы «Амур», управляя Lada Kalina на маршруте Чита-Хабаровск.

Изначально планировалось, что автомобиль займет место в музее АвтоВАЗа, но вместо этого он прошел долгий путь по рукам разных владельцев, прежде чем стал символическим артефактом у дорожных строителей.