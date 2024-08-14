Стала известна самая кибератакуемая в России отрасль

Хакеры наиболее сильно атакуют сферу телекоммуникаций в РФ. Эксперты предоставили результаты исследования за первые шесть месяцев 2024 года, сообщает ТАСС .

ИБ-компания StormWall предоставила статистику, согласно которой 34% российских телекоммуникационных компаний были подвержены DDoS-атакам в январе–июне этого года.

Число организаций, на которые были нацелены хакеры, выросло на 153% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 16% от всех кибератак пришлось на компании из госсектора, еще 14% — на энергетический сектор.

Эксперты утверждают, что атаки были политически мотивированы. Хакеры таким способом пытались дестабилизировать экономическую ситуацию в России и причинить вред отечественному бизнесу.

Во II квартале 2024 года общее количество кибератак также увеличилось в РФ. Показатели выросли на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года.