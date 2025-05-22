Стала известна программа мероприятий в июне на верблюжьей ферме под Сергиевым Посадом

Впереди три месяца летних школьных каникул. Региональные фермы готовят обширную программу для семей с детьми, устраивая мастер-классы, тематические экскурсии и другие увлекательные мероприятия. Так, в этнопарке «Кочевник» в городском округе Сергиев Посад уже анонсировали программу на июнь, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

1 июня в День защиты детей здесь особое внимание уделят маленьким гостям, подготовив интересные интерактивы, а 12 июня в День России проведут семейные активности на свежем воздухе. В выходные с 14 по 15 июня пройдет третий ежегодный фестиваль йоги и музыки ANAHATA fest — в кемпинге расположатся площадки с мастер-классами, музыкой и спортивными активностями. 21 и 22 июня гости фермы смогут посетить ярмарку мастеров, где будут представлены уникальные изделия ручной работы от местных мастеров, а 22 июня в День верблюда будут чествовать и поздравлять пушистых жителей этнопарка. Узнать подробнее о мероприятиях и записи можно с 10:00 до 19:00 по телефону +7 (905) 760-52-00 или на сайте. Без возрастных ограничений.

В ведомстве отметили, что всего в регионе функционируют более 250 объектов сельского туризма. В рамках экскурсий можно познакомиться с обитателями хозяйств, активно провести время на природе, пройти различные мастер-классы, дегустации и многое другое. Как правило, запись на мероприятие организуется заранее — рекомендуется уточнять информацию на официальных сайтах ферм заблаговременно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.