Стала известна личность мужа дочери Заворотнюк

Они познакомились в Нью-Йорке. Молодой человек жил там, а Заворотнюк училась. Они встречались шесть лет и поженились в 2022 году. Супруги переехали в Дубай, но из-за тяжелой болезни матери Анна жила на две страны.

При этом у отца и брата Исмаилова свой бизнес в РФ — несколько фирм, работающих в сфере общественного питания и торговли.

Дочь актрисы долгое время не появлялась с мужем на публике, она также не называла его имени, сохраняя инкогнито избранника. Впервые их увидели вместе на похоронах актрисы.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Причиной смерти стал рак головного мозга. Ее похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище столицы. Могила звезды сериала «Моя прекрасная няня» находится на аллее деятелей искусств.