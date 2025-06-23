Стала известна дата оглашения приговора экс-замминистру обороны

1 июля Московский городской суд огласит окончательное решение по громкому уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, сообщает ТАСС .

Обвиняемым вменяют растрату бюджетных средств при закупке паромов для Керченской переправы, а также вывод более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Как сообщил ТАСС участник процесса, приговор будет объявлен в 15:00 по московскому времени.

Ранее государственное обвинение потребовало для Иванова 14,5 лет колонии, а для Филатова — 14 лет. Прокуратура также настаивает на конфискации всей недвижимости и активов фигурантов. Защита, в свою очередь, утверждает, что доказательств вины нет, и просит полного оправдания.

Дело Иванова стало одним из самых резонансных в последние годы — оно связано с масштабными хищениями в оборонной сфере.