Стал известен топ-3 самых посещаемых каруселей в Подмосковье за неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 15 по 21 апреля. За прошедшую неделю карусели посетили 9700 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

Ногинск, — более 2100 человек;

Одинцово — более 1900 человек;

Сергиев Посад — более 1800 человек;

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.