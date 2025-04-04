Стал известен топ-3 округов Подмосковья по выставленным объектам на торги за неделю

С 24 по 28 марта на земельно-имущественные торги в Подмосковье выставили более 110 объектов. За указанный период наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Ступино, Истра, Чехов, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании:

округ Ступино — 109 лотов;

округ Истра — 130 лотов;

округ Чехов — 207 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Истра в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в деревне Филатово. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 400 000 рублей в год.

Стоит отметить, что в 2024 году были переданы на аукционах:

в округе Ступино в аренду 305 земельных участков, в собственность 50 земельных участков;

в округе Истра в аренду 285 земельных участков, в собственность 14 земельных участков;

в округе Чехов в аренду 82 земельных участка, в собственность 30 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.