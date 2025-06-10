Фото - © Участок на торгах в Дмитровском м. о./Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Стал известен топ-3 округа Подмосковья по числу объектов на торгах за неделю

Со 2 по 6 июня в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 149 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Дмитровский, Щелково, Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Дмитровском округе — более 300 лотов, в округе Щелково — более 60 лотов, а в округе Солнечногорск — более 70 лотов.

Так, например, в Дмитровском муниципальном округе опубликован лот на продажу земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), площадью 18 соток, расположенный в деревне Новое Сельцо. Начальная цена на торгах составляет — 926 930,78 рублей.

С начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в Дмитровском округе в аренду — 27 земельных участков, в собственность — 31 земельный участок;

в Щелкове в аренду — 25 земельных участков, в собственность — 10 земельных участков;

в Солнечногорске в аренду — 27 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на Едином портале торгов вы можете найти курсы по организации земельно-имущественных торгов.