Стал известен топ 3 горокругов Подмосковья по качеству атмосферного воздуха

На прошлой неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по поручению министерства экологии и природопользования Московской области совершили 26 выездов для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Исследования проводились на территории следующих городских округов: Домодедово, Шатура, Егорьевск, Лобня, Пушкинский, Подольск, Балашиха, Одинцовский, Щелково, Серпухов, Красногорск, Люберцы, Раменский, Электросталь, Фрязино, Рузский, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Богородский.

Отбор проб атмосферного воздуха произведен в 60 точках, исследования состояния атмосферного воздуха проведены суммарно по 30 загрязняющим веществам.

Концентрации загрязняющих веществ составили от 0,2 до 0,6 ПДК м. р., в том числе и в зонах влияния объектов негативного воздействия. Самый чистый воздух с концентрациями загрязняющих веществ менее 0,2 ПДК м. р. наблюдался в городских округах: Подольск, Щелково, Орехово-Зуевский.

Соответствие качества воздуха нормативным показателям объясняется благоприятными метеорологическими условиями для рассеивания загрязняющих веществ.

Минэкология проводила сравнительный анализ состояния атмосферного воздуха за 2023 и 2024 годы. По результатам анализа полученных данных установлено, что в 13 округах региона снизились среднегодовые концентрации соединений азота и углерода, что свидетельствует о снижении уровня загрязнения воздуха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.