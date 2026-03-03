Стал известен режим работы Сбера 7–9 марта

Сбер поздравляет россиянок с наступающим Международным женским днем и сообщает о режиме работы своих отделений в период 7–9 марта 2026 года.

7 марта (суббота) открыты все офисы, которые по графику работают в субботу.

8 марта (воскресенье) работают только некоторые дежурные офисы.

9 марта (понедельник) открыты все офисы, которые по графику работают в воскресенье.

У каждого офиса режим работы индивидуальный. Его можно узнать в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в отделениях.

Платежи по кредитам физических лиц 7–9 марта будут списываться в штатном режиме. Если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день (7–9 марта), его можно внести до первого рабочего дня включительно (10 марта), просрочки при этом не будет.

Если срок действия вклада заканчивается 7 марта, его пролонгируют в штатном режиме. Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 8 и 9 марта, перенесут на 10 марта.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций. Для уточнения информации нужно обратиться в центр поддержки клиентов. Он работает круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777. Также можно получить онлайн-консультацию в клиентском чате, кликнув на значок сообщения в правом нижнем углу главной страницы сайта СберБизнеса. Информация о сервисах, доступных без посещения отделений банка, размещена здесь.

Банкоматы в зонах самообслуживания отделений будут работать в стандартном режиме. Общедоступные ― по режиму работы организации, где установлен банкомат.

Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в режиме 24/7.