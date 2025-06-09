сегодня в 12:46

Стал известен режим работы МосОблЕИРЦ в праздничные дни

Составлен график работы офисов МосОблЕИРЦ в праздничные дни с 12 по 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

11 июня, накануне Дня России, клиентские офисы МосОблЕИРЦ закроются на час раньше обычного времени.

12 и 15 июня клиентские офисы работать не будут.

13 и 14 июня офисы работают в обычном режиме.

Контактный центр по телефону 8 499 444-01-00 работает без выходных и праздничных дней ежедневно с 8:00 до 22:00.

Оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на сайте расчетного центра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.