Стал известен режим работы МФЦ Подольска в праздничные дни апреля и мая

Жителям городского округа Подольск сообщили о графике работы офисов МФЦ в период нерабочих праздничных дней апреля и мая текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, 28 апреля — МФЦ в округе работать не будет, 29, 30 апреля — все отделения МФЦ, в том числе ТОСП, ЦМФЦ в виде отдельных рабочих мест и отдел регистрационного учета граждан, работают по установленному графику;

1 мая — МФЦ не работает; 2–4 мая — все отделения МФЦ, в том числе ТОСП, ЦМФЦ в виде отдельных рабочих мест и отдел регистрационного учета граждан, работают по установленному графику.

5 мая — МФЦ не работает; 6–8 мая — все отделения МФЦ, в том числе ТОСП, ЦМФЦ в виде отдельных рабочих мест и отдел регистрационного учета граждан, работают по установленному графику.

9 мая — МФЦ не работает; с 10 мая — все отделения МФЦ, в том числе ТОСП, ЦМФЦ в виде отдельных рабочих мест и отдел регистрационного учета граждан, работают по установленному графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.