Стал известен режим работы МФЦ Подольска в праздничные дни апреля и мая
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Жителям городского округа Подольск сообщили о графике работы офисов МФЦ в период нерабочих праздничных дней апреля и мая текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
Так, 28 апреля — МФЦ в округе работать не будет, 29, 30 апреля — все отделения МФЦ, в том числе ТОСП, ЦМФЦ в виде отдельных рабочих мест и отдел регистрационного учета граждан, работают по установленному графику;
1 мая — МФЦ не работает; 2–4 мая — все отделения МФЦ, в том числе ТОСП, ЦМФЦ в виде отдельных рабочих мест и отдел регистрационного учета граждан, работают по установленному графику.
5 мая — МФЦ не работает; 6–8 мая — все отделения МФЦ, в том числе ТОСП, ЦМФЦ в виде отдельных рабочих мест и отдел регистрационного учета граждан, работают по установленному графику.
9 мая — МФЦ не работает; с 10 мая — все отделения МФЦ, в том числе ТОСП, ЦМФЦ в виде отдельных рабочих мест и отдел регистрационного учета граждан, работают по установленному графику.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.