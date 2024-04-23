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Стал известен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники

В праздник Весны и Труда и 9 Мая, в День Победы, МФЦ Московской области работать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В воскресенье, 28 апреля и 5 мая, будут открыты офисы с семидневной рабочей неделей. 29 и 30 апреля, 2 — 4 мая и 6 — 8 мая заявителей будут принимать по обычному рабочему графику, все услуги можно получить в полном объеме.

График работы центров «Мои Документы» с 28 апреля по 10 мая:

— 28 апреля и 5 мая — открыты офисы с 7-дневной рабочей неделей;

— 29 и 30 апреля, 2, 3, 4 и 6­, 7, 8 мая — все офисы МФЦ работают в обычном режиме;

— 1 и 9 мая — нерабочие дни для всех многофункциональных центров;

— с 10 мая — все МФЦ вернутся к обычному графику работы.

Уточнить информацию о режиме работы конкретного МФЦ можно на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.