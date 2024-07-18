Стал известен простейший повысить безопасность данных на смартфоне

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Специалист по информационной безопасности Василий Шутов заявил, что одним из наиболее простых и действенных способов защитить данные на смартфоне и компьютере является систематическая очистка кэша устройства, пишет Газета.ru .

Шутов пояснил, что временные файлы, накапливающиеся в кэше различных приложений, могут содержать личную информацию пользователя, которую способны использовать злоумышленники. Снижение количества ненужных файлов уменьшает риск случайной утечки конфиденциальных данных.

Особенно важна регулярная «уборка» кэша для смартфонов с ограниченным объемом встроенной памяти. Это освобождает место для новых данных и приложений, а также снижает угрозу компрометации личной информации пользователя.

По словам эксперта, удаление накопившегося кэша является простым, но эффективным способом повысить общую защищенность смартфона и обезопасить конфиденциальные данные от злоумышленников.