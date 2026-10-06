Стал известен лидер по скорости интернета на Садовом кольце Москвы

По результатам независимого исследования агентства TelecomDaily, МегаФон стал лидером по скорости мобильного интернета на Садовом кольце Москвы. Средний показатель загрузки данных у оператора составил 124 Мбит/с, а передачи — 59,9 Мбит/с. Обе величины оказались лучшими среди «большой четверки». Кроме того, тестовый смартфон с SIM-картой МегаФона находился в 5G-сети 91% времени движения по маршруту, сообщает пресс-служба оператора.

Средняя скорость Download в сети МегаФона достигла 124 Мбит/с, что на 17% превышает результат ближайшего конкурента. По Upload разрыв еще значительнее: 59,9 Мбит/с — на 66% больше, чем у следующего в рейтинге оператора. Такие скорости обеспечивают комфортный просмотр видео в высоком качестве, работу со стриминговыми и облачными сервисами, видеозвонки, отправку фото и видео, а также быструю загрузку объемного контента даже в движении.

Впервые в подобных исследованиях TelecomDaily отдельно оценило доступность связи пятого поколения. На тестовых смартфонах был активирован приоритетный режим 5G: при наличии сети устройство автоматически подключалось к ней. В сети МегаФона соединение пятого поколения сохранялось 91% времени замеров на Садовом кольце, что свидетельствует о высокой стабильности 5G-сигнала на маршруте.

Исследование охватило практически всю протяженность одной из главных транспортных магистралей центра Москвы — около 16 км. Маршрут прошел через десять районов Центрального административного округа. Специалисты TelecomDaily проводили замеры в последнюю неделю сентября с использованием сертифицированного измерительного комплекса TEMS Investigation.

Директор департамента по развитию и оптимизации радиосети МегаФона Евгений Бабахин отметил, что Садовое кольцо — одна из самых интенсивно используемых магистралей столицы, где сеть одновременно испытывает высокую нагрузку со стороны автомобилистов, жителей города, офисных сотрудников и туристов.

«Поэтому для нас важно именно здесь обеспечить абонентам лучший пользовательский опыт. Независимые замеры доказывают, что на протяжении почти всего маршрута смартфон работает в сети 5G, а по скоростям мобильного интернета МегаФон демонстрирует лучший результат», — сказал Бабахин.