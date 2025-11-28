Стал известен график работы приемных ведомств Подмосковья в округах в декабре

В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципалитетах в декабре 2025 года. Расписание опубликовано на сайте администрации губернатора региона.

Прием граждан будут проводить с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей города Озеры округа Коломна — 3 декабря, Серпухова — 8 декабря, Клина — 10 декабря, Химок — 15 декабря, Чехова — 22 декабря, Богородского округа — 24 декабря, Солнечногорска — 26 декабря, города Электрогорска Павловского Посада — 29 декабря.

Приемные министерства экономики и финансов Подмосковья будут работать 3 декабря — в Лотошине, 15 декабря — в Луховицах, 17 декабря — в Орехово-Зуевском, 24 декабря — в округе Жуковский.

Приемные комитета по архитектуре и градостроительству области будут работать: 3 декабря — в Лыткарине, 5 декабря — в Павловском Посаде, 10 декабря — в Можайском округе, 12 декабря — в Егорьевске, 17 декабря — в округе Молодежный, 19 декабря — в Звездном городке, 24 декабря — в Мытищах, 26 декабря — в Луховицах.

Представители министерства ЖКХ Подмосковья примут жителей: 5 декабря — в Краснознаменске, 8 декабря — в округе Пушкинский, 12 декабя — в Ленинском округе, 15 декабря — в Черноголовке, 19 декабря — в Лотошине, 22 декабря — в Химках, 26 декабря — в Подольске, 29 декабря — в Шатуре.

Полный график можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.