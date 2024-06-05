Стал известен график работы приемных ведомств Подмосковья в июне

В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципалитетах в июне, расписание опубликовано на сайте администрации губернатора региона.

Прием граждан будут проводить с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей: в Можайском районе — 28 июня, в Нару-Фоминском районе — 5 июня, в Реутове — 24 июня, в Сергиево-Посадском — 17 июня, в Серпухове — 10 июня, в Фрязино — 7 июня, в Химках — 14 июня, в Черноголовке — 21 июня.

Представители министерства экономики и финансов будут работать: в Бронницах — 14 июня, в Дзержинском — 7 июня, в Звездном городке 21 июня, в г. о. Коломны, г. Озерах — 28 июня.

Приемные комитет по архитектуре и градостроительству области будут работать: в Королеве — 5 июня, в Котельниках — 10 июня,

в Краснознаменске — 19 июня, в Ленинском районе — 26 июня, в Лотошине — 7 июня, в Лыткарине — 14 июня, в Луховицах — 21 июня, в Люберцах — 28 июня.

Представители министерства жилищно — коммунального хозяйства будут работать: в Воскресенске — 5 июня, в Долгопрудном — 10 июня, в Егорьевске — 17 июня, в Жуковском — 24 июня, в Истре — 7 июня, в Кашире — 14 июня, Мытищах — 21 июня, г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка — 28 июня.

Представители Главного управления региональной безопасности примут жителей: в Дзержинском — 28 июня, Истре — 21 июня, в Коломне — 14 июня, Лобне — 7 июня, в Лыткарине — 26 июня, в Молодежном — 19 июня, г. о. Павловский Посад, г. Электрогорске - 17 июня, в Раменском — 5 июня.

Сотрудники министерства здравоохранения региона примут жителей: в Волоколамске — 7 июня, в Зарайске — 14 июня, в Клине — 21 июня, Красногорске — 28 июня, в Орехово-Зуевском — 26 июня, в Подольске — 19 июня, в Рузском — 17 июня, в Талдомском — 5 июня.

Приемные министерства инвестиций, промышленности и науки будут работать: в Богородском — 5 июня, во Власихе — 10 июня, в Дмитровском — 17 июня, в Долгопрудном — 24 июня, в Зарайске — 28 июня, в Лобне — 21 июня, в Наро-Фоминске — 14 июня, в Павловском посаде — 7 июня.

Полный график можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.