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Стал известен график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в сентябре

В Подмосковье продолжает работу мобильный офис МосОблЕИРЦ. В офисе можно передать показания счетчиков, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счета безналичным способом. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В сентябре 2024 года мобильный офис работает в городских округах по графику:

2 сентября: Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 37, корп.4, с 11:00 до 16:00.

3 сентября: Одинцово, с. Немчиновка, пр. Советский, д. 2, с 10:30 до 15:00.

4 сентября: Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 66М, с 11:00 до 15:00.

5 сентября: Сергиев Посад, пос. Загорские дали, возле д. 7А, с 10:30 до 15:00.

6 сентября: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10:30 до 15:00.

9 сентября: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, стр. 17, с 10:30 до 15:30.

10 сентября: Сергиев Посад, пос. НИИРП, с 10:30 до 15:00.

11 сентября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11:00 до 15:00.

12 сентября: Ленинский, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 9:30 до 15:30.

13 сентября: Электросталь, ул. К.Маркса, д. 26, с 10:30 до 15:00.

16 сентября: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10:00 до 15:00.

17 сентября: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 10:30 до 15:00.

18 сентября: г. о. Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9:30 до 16:00.

19 сентября: г. о. Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10:30 до 15:30.

20 сентября: Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 5, с 10:30 до 15:00.

23 сентября: Домодедово, д. Добрыниха, д. 7, подъезд 1, с 10:30 до 15:30.

24 сентября: Орехово-Зуево, д. Соболево д. 7А, с 10:30 до 15:00.

25 сентября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11:00 до 15:00.

26 сентября: Солнечногорск, р. п. Менделеево, ул. Куйбышева, стр. 11 около ДК «Метролог», с 10:30 до 15:30.

27 сентября: Солнечногорск, п. Ржавки, стр. 2, с 10:30 до 15:00.

30 сентября: Красногорск, микрорайон Опалиха, ул. Пришвина, д. 1, корпус 1, с 10:30 до 15:00.

Мобильный офис МосОблЕИРЦ — это удобство и доступность для всех жителей Подмосковья. Услуга стала значительно востребованной, с каждым месяцем количество пользователей мобильного офиса увеличивается, что говорит о высоком уровне доверия и удобстве сервиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.