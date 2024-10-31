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Стал известен график работы БТИ Подмосковья с 1 по 5 ноября

В график работы БТИ Подмосковья вносятся некоторые изменения в первые дни ноября, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

1 ноября, пятница — прием ведется в обычном режиме с 9:00 до 16:45. Отделения МФЦ работают также в обычном порядке.

2 ноября, суббота — режим работы филиалов БТИ Московской области с 9:00 до 17:00. Отделения МФЦ работают в обычном порядке.

3 ноября, воскресенье — выходной день в филиалах БТИ Московской области. МФЦ Подмосковья будет работать в обычном режиме.

4 ноября, понедельник — нерабочий день в филиалах БТИ Московской области, а также в МФЦ Подмосковья.

5 ноября, вторник — прием заявителей проводится в обычном порядке с 09:00 до 18:00. Отделения МФЦ также работают в стандартном режиме.

Режим работы горячей линии ГБУ «БТИ Московской области»: 1, 2, 3 и 5 ноября колл-центр работает с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.