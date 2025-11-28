Стадион «Зоркий» готовится к зимнему сезону

С наступлением холодов и первым снегом в Красногорске начинается новый сезон активного отдыха на свежем воздухе. Один из самых популярных видов досуга в это время — катание на коньках, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Стадион «Зоркий» активно готовится к открытию катка с искусственным льдом.

«Погодные условия благоприятны для плановой заливки льда, а дожди даже частично способствуют этому процессу», — отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации округа Валентин Олехнович.

Открытие массового катания на стадионе «Зоркий» состоится 28 ноября. В этот день жители и гости округа смогут начать зимний сезон на коньках. Сеансы пройдут с 17:45 до 19:00 и с 19:45 до 21:00. По такой же программе будут работать каток в выходные — в субботу и воскресенье.

Для всех посетителей будет доступен прокат коньков, а также горячий чай для комфортного пребывания.

Валентин Олехнович подчеркнул, что каток будет работать независимо от погодных условий благодаря холодильной установке. Также есть необходимое оборудование для ухода за льдом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.



«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.